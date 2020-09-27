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Искусство вырезания по монетам – это популярный способ превращения монет в украшения, а точнее – кулоны и подвески. Авторы этих работ не ограничиваются простым просверливанием дырочк...
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Андрей Нумизмат (Искакин Андрей Сергеевич, г.Новоуральск).
Его страницы: http://vk.com/id184091209, http://vk.com/id174190048, http://vk.com/club46...
Обращение группы Anonymous к продажным чиновникам и блогерам :
Приветствуем вас, продажные чиновники и блогеры. Мы — Аноним. Мы дав...
Всероссийский Интернет портал, посвященный самым актуальным
политическим процессам, происходящим в России и в мире – РoliticHuman, приглашает принять участие в Интернет-голосовании за кандид...