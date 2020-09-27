kladmonet.bestpersons.ru

kladmonet

http://kladmonet.bestpersons.ru/invite394117

Aнкета

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Пол:

мужской
Зарегистрировался: 27.09.2020
Был на сайте: 27.09.2020 20:24

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7 лет назад
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резьба по монетам

Искусство вырезания по монетам – это популярный способ превращения монет в украшения, а точнее – кулоны и подвески. Авторы этих работ не ограничиваются простым просверливанием дырочк...

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kladmonet
7 лет назад
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0
Без заголовка

#ИскакинКидала
 

ОСТОРОЖНО КИДАЛА


Андрей Нумизмат (Искакин Андрей Сергеевич, г.Новоуральск).

Его страницы: http://vk.com/id184091209, http://vk.com/id174190048, http://vk.com/club46...
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kladmonet
7 лет назад
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0
8 лет назад
Застава, в ружьё! Помощь семье погранца!
Эта информация проверена, реальная ситуация, которая может привести к непоправимому, если не будет оказана своевременная помощь...
подробности на http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=26051
kladmonet
8 лет назад
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0
Обращение группы Anonymous к продажным чиновникам и блогерам :





Обращение группы Anonymous к продажным чиновникам и блогерам :


Приветствуем вас, продажные чиновники и блогеры. Мы — Аноним. Мы дав...

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kladmonet
8 лет назад
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Без заголовка
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kladmonet
8 лет назад
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0
Интернет-голосование

Всероссийский Интернет портал, посвященный самым актуальным
политическим процессам, происходящим в России и в мире – РoliticHuman, приглашает принять участие в Интернет-голосовании за кандид...

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kladmonet
8 лет назад
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0
История золотого червонца
Название происходит от червонного золота, то есть высокопробного чистого сплава золота с медью, имеющего красный (червонный) оттенок. Первоначально так называли любые иностранные золотые монеты из ...
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kladmonet
8 лет назад
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